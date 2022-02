Polizei nimmt drei mutmaßliche Dealer fest

Nach einer Fahrzeugkontrolle, die die Police Grand-Ducale am vergangenen Donnerstag in Esch/Alzette durchgeführt hatte, sind drei Männer festgenommen worden. Sie wurden am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ein Drogenspürhund hatte auf das Fahrzeug angeschlagen.

Weil zum Zeitpunkt der Kontrolle der dringende Tatverdacht bestand, dass die drei Insassen im Drogenhandel tätig sind, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei dem Einsatz wurden neben einer größeren Menge Bargeld auch rund 730 Gramm Haschisch, 50 Gramm Crystal Meth, 2,5 Gramm Kokain und illegale Waffen (Schlagring, Messer, Schlagstock) beschlagnahmt.

(sw/L'essentiel)