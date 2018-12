Unbekannte reißen mit Auto Schrank aus Mauer

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 1 Uhr, die gläserne Eingangstür eines Einkaufszentrums in der Route de Wasserbillig in Mertert aufgebrochen. Im Gebäude selbst haben sie einen in einer Wand eingelassenen Schrank mit einem Stahlseil umwickelt und diesen mithilfe eines Fahrzeugs außerhalb des Gebäudes aus der Mauer gezogen. Bei der Aktion entstand erheblicher Sachschaden.

Zehn Minuten vorher wurde ein kleiner Pkw von dunkler Farbe und ein weißer Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums gesichtet. Kurz nach 1 Uhr entfernten sich die beiden Pkws wieder vom Tatort und fuhren in Richtung Deutschland.

Personen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Museldall unter Telefon: 4997-7500 zu melden.

(L'essentiel)