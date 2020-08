61 Polizeieinsätze wegen nächtlicher Ruhestörung

Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte die Bevölkerung vor verstärkten Kontrollen gewarnt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren die Ordnungskräfte sehr aktiv. Die Beamten führten insgesamt 61 Einsätze wegen Lärmbelästigung im ganzen Land durch, darunter zehn in Luxemburg und sieben in Esch/Alzette.

In den meisten Fällen handelte es sich um zu laute Musik in Wohnungen, bellende Hunde oder laute Gäste, so die Polizei am Sonntagmorgen.

Die betroffenen Orte:

Luxemburg-Stadt (10) Esch/Alzette (7) Niederkerschen (3) Bettemburg (2) Petingen (2) Differdingen (2) Oberkerschen (2) Düdelingen (2) Oberkorn (2)

Weitere Einsätze gab es in Bridel, Schifflingen, Kayl Welfringen, Rollingen/Mersch, Reckingen/Mersch, Kleinbettingen, Holzem, Mersch, Moesdorf, Wasserbillig, Rodingen, Fingig, Biwer, bettendorf, Frisingen, Strassen, Echternach, Lenningen, Bergem, Vianden, Hesperingen, Junglinster, Canach, Rippweiler, Bettingen-Mess, Hellingen, Befort und Roeser.

