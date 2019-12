Sechs Einbrüche am Wochenende

Einbrecher waren am Wochenende im ganzen Großherzogtum aktiv. Die Polizei meldet am Montag, dass an sechs Orten im ganzen Land Einbrüche in Wohnhäuser registriert wurden.

Am Sonntag Abend brachen Kriminelle ein Wohnhaus in der Rue Johannes Gutenberg in Luxemburg und ein Haus in der Rue de Bruxelles in Mamer ein. Am Montagmorgen wurde in der Rue de Montmedy in Bonneweg, in der Rue Pierre Schiltz in Tetingen, in der Rue du Canal in Esch und der Cité Millewee in Bartringen jeweils in ein Haus eingebrochen.

Im Jahr 2018 wurden im ganzen Land 3667 Einbrüche oder Einbruchsversuche registriert. Das entspricht durchschnittlich zehn Einbrüchen pro Tag. In diesem Sommer ist die Zahl der Einbrüche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

(l'essentiel)