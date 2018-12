Polizei verfolgt Alkofahrer in Petingen

Ein Autofahrer kreuzte in der Nacht zum Sonntag in der Rue Robert Krieps eine Polizeistreife mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit. Um den Raser auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, folgten die Polizisten dem Wagen. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, um dem Fahrer zu signalisieren, stehen zu bleiben, versuchte dieser sich einer Kontrolle zu entziehen und fuhr in entgegengesetzter Richtung in die Einbahnstraße Rue Matias Adam. Dort drückte er dann weiterhin aufs Gas und versuchte zu entkommen.

Nur kurze Zeit später krachte er aber in der Rue Batty Weber gegen eine Verkehrsinsel und kam dadurch zum Stehen. Der Wagen wurde dabei stark beschädigt. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch. Dieser fiel positiv aus. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Der Führerschein wurde ihm entzogen.

(L'essentiel)