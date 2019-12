A7 nach Massenkarambolage wieder offen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Autobahn A7 ging am Montagmorgen nach zwei Crashs mit insgesamt neun involvierten Fahrzeugen nichts mehr. Die Verkehrsader in den Norden war zwischen Schieren und Colmar-Berg in Richtung Hauptstadt komplett gesperrt, wie der ACL berichtete. Gegen 9 Uhr war die Autobahn dann wieder offen.

#TraficInfo

Autobahn A7 wieder offen



Nach zwei Verkehrsunfällen mit insg. 9 Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ist die A7 nun wieder für den Verkehr geöffnet. pic.twitter.com/Lu6ueBddyK — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 2, 2019

Die Police Grand-Ducale teilte mit, dass bei den zwei Unfällen eine Person verletzt wurde. Auf dem Bild der Unfallstelle zeigt sich, dass teilweise schwer beschädigte Fahrzeuge die komplette Fahrbahn blockierten.

Der Rückstau war mehrere Kilometer lang. Ortskundigen Autofahrern wurde empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

A7 Autoroute du Nord, Schieren Richtung Jonction Grunewald zwischen Schieren und Colmar-Berg

Unfall auf der Notfallspur auf der Fahrbahn, Unfall mit mehreren Fahrzeugen, gesperrt, Stau, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu... #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) December 2, 2019

