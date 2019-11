Auto kollidiert frontal mit Streufahrzeug

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der N12 zwischen Kopstal und Quatre-Vents krachte am Dienstagabend ein Auto frontal in ein entgegenkommendes Streuauto. Dabei prallte der Pkw gegen die linke Front des Ponts et Chaussées-Fahrzeuges und wurde von der Straße geschleudert. Die Unfallursache ist nach einem Bericht der Police Grand-Ducale noch ungeklärt.

Die Fahrerin des Autos wurde nach dem Zusammenprall zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizei in Mersch nahmen den Unfall zu Protokoll.

(L'essentiel)