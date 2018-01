Belgier (26) stirbt bei Arbeitsunfall in Clerf

Tragisches Unglück in Clerf: Ein 26-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in der Rue de la Gare am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr tödlich verletzt worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfragen von L'essentiel. Der Mann fiel offenbar mehrere Meter in die Tiefe.

Der Belgier arbeitete offenbar im zweiten Stock eines Neubaus auf einer Leiter. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er ab und fiel durch einen Schacht nach unten. Der Mann überlebte diesen Sturz nicht. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)