Drogendealer gehen auf Polizisten los

Als der Drogendeal in der Hauptstadt platzte, platzte ihnen der Kragen. Einer Zivilstreife fielen in der Nacht zum Freitag gegen 1.15 Uhr vier verdächtige Personen in der Rue de Strasbourg auf. In der Rue Wilson kam es anschließend offensichtlich zu einem Drogendeal. Die Polizisten funkten dazwischen.

Daraufhin ging einer der Beteiligten auf einen Polizisten los und schlug auf diesen ein. Der Beamte wurde dabei an der Hand schwer verletzt. Die Männer ergriffen die Flucht. Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei der Gruppe in der Rue Charles Marx lokalisiert werden. Das Duo widersetzte sich erneut und verletzte abermals einen Polizisten. Später konnte noch ein dritter Flüchtiger gefasst werden.

Die drei Männer wurden auf die Wache gebracht. Sie erhalten alle eine Strafanzeige.

(L'essentiel)