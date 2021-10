Inzidenz bei den Ungeimpften liegt bei 222

In Luxemburg liegt die Inzidenzrate bei nicht geimpften Personen derzeit bei 222,19 Fällen pro 100.000 Einwohner und damit fast viermal so hoch wie bei geimpften Personen (66,16). Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in seinem neuesten Wochenrückblick mit, in dem die Woche vom 11. bis zum 17. Oktober beleuchtet wird.

Meiste Ansteckungen wieder in der Familie



Während im September noch Auslandsreisen die Hauptansteckungsquelle waren, gehen nach der Urlaubssaison nun wieder die meisten Ansteckungen auf den Familienkreis zurück. Dieser macht 34,1 Prozent aller Infektionen aus, vor den Bildungseinrichtungen mit 19 Prozent. Die Grundschulen (10,2 Prozent) machen hier den Großteil aus. In 28,9 Prozent der Fälle ist die die Ansteckungsquelle nicht eindeutig identifizierbar.

Obwohl die Zahl der Neuinfektionen (+16 Prozent) sowie die Inzidenz (124) in der vergangenen Woche weiter angestiegen sind, ist die gesundheitliche Situation weit weniger besorgniserregend als zur gleichen Zeit des vergangenen Jahres. Der Hauptgrund dafür ist, dass fast 75 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren vollständig geimpft sind. In sämtlichen Altersgruppen, abgesehen von den 15- bis 29-Jährigen (-3 Prozent,) ist die Zahl der Neuinfektionen gestiegen – insbesondere in der Gruppe der Über-75-Jährigen (+29 Prozent).

Glücklicherweise verfügt das Gesundheitssystem zurzeit über einen gewissen Spielraum. 23 Corona-Patienten wurden in den vergangenen 24 Stunden im Krankenhaus behandelt, sieben davon auf der Intensivstation. Aber auch in diesem Punkt ist der Unterschied zwischen Geimpften und Nichtgeimpften eklatant. Von den 15 Patienten, die in der beleuchteten Woche behandelt wurden, waren zehn nicht geimpft. Zwei der vier Personen, die auf der Intensivstation behandelt wurden, verfügten nicht über einen vollständigen Impfplan.

