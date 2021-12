Super Plus wird um mehr als sechs Cent teurer

So viel wie Anfang November mussten die Autofahrer in Luxemburg noch nie für den Liter Super Plus bezahlen. An dem Tag kletterte der Preis für das 98er-Benzin auf sagenhafte 1,598 Euro. In den folgenden Tagen ließ der Literpreis dann sukzessive nach und fiel auf wieder auf 1,443 Euro.

Wer auf einen Abwärtstrend gehofft hatte, wird nun enttäuscht. Denn wie das Energieministerium mitteilt, gehen die Preise wieder nach oben – und zwar spürbar. Ab Samstag, 0 Uhr, kostet der Liter Super Plus 1,505 Euro. Das sind 6,2 Cent mehr als zuletzt.

Zum heutigen Freitag war schon der Maximalpreis für die 95er-Variante um 5,8 Cent auf nun 1,422 Euro gestiegen. Der Diesel verteuerte sich zuletzt etwas leichter um 2,6 Cent auf 1,338 Euro

(L'essentiel )