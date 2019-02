Drei Verletzte bei einem Brand in Bondorf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am frühen Freitagmorgen, gegen 4 Uhr, ging bei der Feuerwehr eine Meldung über einen Wohnungsbrand in Bondorf in der Rue Principale ein. Bei Eintreffen stellten die Feuerwehrleute zudem fest, dass eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude besteht.

Die Rettungskräfte konnten die Ausbreitung des Feuers verhindern und hatten den Brand gegen 5.40 Uhr unter Kontrolle. Drei Personen wurden bei dem Brand verletzt.

(L'essentiel)