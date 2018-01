So soll der Lehrermangel behoben werden

In den Grundschulen Luxemburgs fehlt es an Lehrern. «Und das ist nicht erst seit heute so», sagt Bildungsminister Claude Meisch. Um Abhilfe zu schaffen, führte das Ministerium lange Diskussionen mit der Nationalen Lehrergewerkschaft (SNE). Beide Parteien arbeiteten im Anschluss einen Plan aus, der am Dienstag vorgestellt wurde.

Welche Ausmaße der Mangel an Lehrkräften erreicht hat, veranschaulichte der Minister anhand einiger Zahlen: «Im vergangenen Jahr haben an der Uni Luxemburg nur 70 Studenten ihren Abschluss in Erziehungswissenschaften gemacht. Das ist weniger als ein Viertel unseres jährlichen Bedarfs. Durchschnittlich sind jedes Jahr etwa 50 Lehrer in Elternzeit.» Im laufenden Schuljahr habe das Großherzogtum 291 neue Grundschullehrer gebraucht. Allerdings reichten nur 168 Kandidaten eine Bewerbung ein. «Davon kamen 91 direkt von den Unis in Luxemburg und dem Ausland. Der Rest hatte bereits Berufserfahrung», so Meisch.

Fünf-Punkte-Plan

Das Ministerium und die Lehrergewerkschaft haben daher fünf Maßnahmen in die Wege geleitet, um dem Mangel entgegenzuwirken. Künftig können sich die Lehrkräfte in zwei Bereichen der Grundschulbildung bewerben: Für die Vorschulen und die Zyklen der Primärschule. Die Kandidaten können ihre Bewerbung einreichen, sobald sie einen Bachelor der Pädagogik in der Tasche haben. Darüber hinaus müssen Studenten aus Belgien kein «Brückenjahr» mehr durchlaufen.

Zudem wird die dreijährige Referendarszeit auf zwei Jahre verkürzt, wenn die angehenden Lehrerinnen und Lehrer mindestens 20 Wochen praktische Berufserfahrung nachweisen können. Die Zahl der Vertretungskräfte soll ebenfalls erhöht werden. Bevor sie eingesetzt werden können, müssen sie eine Ausbildung über 240 Stunden am Nationalen Ausbildungsinstitut ablegen.

Meisch will auch mit der Uni Luxemburg zusammenarbeiten, um den Lehrplan in den Erziehungswissenschaften neu zu gestalten. Der Präsident der Lehrergewerkschaft, Patrick Remakel, besteht darauf, dass die Lehrkräfte auch in Zukunft Luxemburgisch, Französisch und Deutsch beherrschen müssen, um im Großherzogtum zu unterrichten. Außerdem fordern wir, dass Lehrer nicht zu Überstunden gezwungen werden sollen und die Kursentlastung aufrecht erhalten wird.



(Patrick Théry/L'essentiel)