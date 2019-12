Chamber verabschiedet Haushalt 2020

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Haushalt 2020 passierte am Donnerstag die Chamber. Mit den Stimmen der Regierungs wurde der Gesetzentwurf angenommen. Mit ihrer Zwei-Stimmen-Mehrheit nahm die Koalition aus DP, LSAP und Déi Gréng die Planung an, die 29 Abgeordneten der Opposition (CSV, Déi Lénk, ADR, Piraten) stimmten gegen die Pläne.

Am Mittwoch hatte Finanzminister Pierre Gramegna (DP) vor den Abgeordneten den Entwurf seines Hauses verteidigt. Der Berichterstatter des Projekts, Yves Cruchten (LSAP), stellte die Kernpunkte der Budgetplanung vor, bevor die Aussprache begann. Über die verschiedenen Änderungsanträge der Opposition wurde nicht abgestimmt.

Der Haushalt 2020 wurde erstmals am 14. Oktober von Pierre Gramegna eingebracht. Er sieht Ausgaben in Höhe von 20,9 Millarden Euro und Einnahmen in Höhe von 20,3 Milliarden Euro vor. Die Schwerpunkte liegen beim Klimaschutz und einem hohen Investitionsnivau sowie der Verbesserung des täglichen Lebens.

(L'essentiel)