Rotes Kreuz erweitert Hilfsangebote

Das Luxemburger Rote Kreuz weitet seine Covid-19-Initiativen auf die Betreuung von Corona-infizierten Obdachlosen aus. Das geht am Mittwoch aus ihrer Pressemitteilung bezüglich ihres Berichts zum Jahr 2019 hervor. «Zahlreiche Solidaritätsinitiativen, wie die Verteilung von Masken an gefährdete Personen, wurden dank des starken Einsatzes von einzelnen Personen und Unternehmen ermöglicht», betont Marc Crochet, stellvertretender Generaldirektor. Crochet sagte: «Die Welle der Solidarität war unglaublich!»

Das Rote Kreuz hat seine Kapazitäten im Gesundheits- und Wohnungswesen ausgebaut



In seinem Bericht zum Jahr 2019 gibt das Luxemburger Rote Kreuz an, 700 Patienten im Rehabilitationszentrum in Colpach aufgenommen zu haben. Außerdem habe die Vereinigung in Esch/Sauer eine dritte betreute Wohnanlage eröffnet, um den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht zu werden.



Das Thema bezahlbarer Wohnraum habe für das Rote Kreuz ebenfalls Priorität. Elf junge Mütter wurden in der Yua-Gruppe aufgenommen. Sie hilft jungen volljährigen Müttern, die aus komplizierten familiären und sozialen Verhältnissen kommen.

Die Vereinigung habe sich in den vergangenen Monaten stets an der Lage angepasst. So habe sie sich an der Verteilung von Ausrüstung für das Personal des Gesundheitssektors beteiligt und mit dazu beigetragen, dass Kinderkrippen wieder Kinder empfangen können. Weitere Unterstützung während der Krise galt den Behandlungszentren. Dem in Colpach stellte das Rote Kreuz beispielsweise 80 Betten zur Verfügung.

Außerdem teilt der Verein mit, dass gefährdete Personen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Gesundheitskrise weiterhin in den Sozial-Läden einkaufen dürften.

(ol/L'essentiel)