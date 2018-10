«Luxemburg hinkt beim Frauenanteil hinterher»

Nur zwölf Frauen sitzen laut vorläufigem Stand in der neu gewählten Luxemburger Abgeordnetenkammer. Das entspricht einem Anteil von gerade einmal 20 Prozent – dabei haben die Parteien zu 45,7 Prozent weibliche Kandidaten in die Wahl geschickt und somit das vorgeschriebene Soll erfüllt. Wie ist diese große Differenz zwischen Wahlkampf und Wahltag zu erklären? Diese Frage versuchte der Nationale Frauenrat zu erörtern (CNFL)

Erstes Fazit: Nur weil relativ viele Frauen bei den Wahlen kandidiert haben, bedeutet das nicht, dass eben so viele ins Parlament gewählt werden. 25,7 Prozentpunkte beträgt das Gefälle zwischen dem Anteil an Frauen auf den Wahllisten und dem Anteil gewählter Kandidatinnen – bei den Urnengängen 2013 (11,1) und 2009 (9,1) lag die Hürde für Frauen noch deutlich niedriger. «Luxemburg hinkt beim Frauenanteil im Parlament stark hinterher», heißt es in einer Stellungnahme des CNFL. In Belgien sitzen 41 Prozent Frauen im Parlament, in Frankreich sind es 39,6 und in Deutschland 30,7 Prozent.

Laut dem CNFL ist der niedrige Frauenanteil vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Politdiskussionen in Fernsehen und Radio im Vorfeld der Wahl ohne weibliche Beteiligung stattfanden. Der Frauenrat ruft die Verantwortlichen in den Parteien dazu auf, Frauen mehr Sichtbarkeit und Präsenz in den Medien und ihnen die selbe Redezeit wie den Männern einzuräumen. Die Organisation will zudem Parteien dazu verpflichten, eine 50:50-Quotenregel in jeden Wahlbezirk einzuführen.

(L'essentiel)