Zwei heiße Tage in Luxemburg

Nach einem milden Wochenbeginn wird für Donnerstag und Freitag ein starker Anstieg der Temperaturen erwartet. Das teilt MeteoLux am Donnerstag mit. Demnach erwarten die Wetterexperten vom Findel erst ab Samstag wieder niedrigere Temperaturen.

Die Experten warnen vor möglichen Gefahren durch die hohen Temperaturen am Donnerstag. Der Tag beginne zunächst mit leichtem Nebel, ehe am Nachmittag die Sonne scheint und das Thermometer Werte zwischen 30 und 32 Grad erreicht. Auch in der Nacht ist nur bedingt mit Abkühlung zu rechnen, hier werden immer noch Werte von mehr als 20 Grad erwartet.

Am Freitag wird es etwas kühler, die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 26 und 29 Grad. Gegen Ende des Tages soll dann eine Kaltfront in Luxemburg Einzug halten, die Regen und lokale Gewitterschauer mitbringt. Am Wochenende sollen dann die Temperaturen spürbar fallen, auf Werte zwischen 21 und 25 Grad. Der Start in die neue Woche wird dann von kühlen Temperaturen geprägt sein.

(L'essentiel)