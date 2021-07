Vom Kirchberg in die Küchen dieser Welt

Verwöhnen Sie Ihre Geschmacksnerven mit verschiedenen kulinarischen Spezialitäten und Getränken. Das ist das Ziel des Yumm-Festivals, das an der Place de l'Europe in Kirchberg sein Sommerquartier aufgeschlagen hat. Bis Freitag bieten dort acht Foodtrucks pflanzliche Getränke, Craft-Biere, Pulled Pork, Burger, aber auch niederländische, libanesische, surinamische und italienische Spezialitäten an.

Mit dabei ist auch Bruno Godin. Für den Manager des Foodtrucks D'Humeur végétale, ist das Festival «eine Gelegenheit, bekannter zu werden». Seit über 30 Jahren ist der Dillinger Vegetarier und hat sich seit Ende 2019 auf pflanzliche Getränke wie Detox-Wasser, Smoothies, Cold Brew, Heißgetränke sowie Cocktails ohne Alkohol spezialisiert.

Das Yumm-Festival ist eine CovidCheck-Veranstaltung, mit der Möglichkeit, einen Selbsttest vor Ort durchzuführen. Der Zugang ist nach Angaben der Organisatoren auf 300 Personen begrenzt. Das Yumm-Festival Kirchberg ist am Mittwoch und Donnerstag von 11.30 bis 21 Uhr und Freitag von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet.

(Marion Mellinger/L'essentiel)