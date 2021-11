Frank Schneider könnte im Januar ausgeliefert werden

Der im April in Audun-le-Tiche in Frankreich festgenommene luxemburgische Geschäftsmann und ehemalige SREL-Agent Frank Schneider hat noch keine Gewissheit über sein Schicksal. Das Berufungsgericht in Nancy vertagte am Donnerstag erneut die Entscheidung, ob Schneider an die USA ausgeliefert werden soll oder nicht. «Die Entscheidung über die Auslieferung wurde auf den 19. Januar vertagt, die über den Antrag auf Freilassung wird morgen um 11 Uhr verkündet», teilte die Generalstaatsanwaltschaft im Gespräch mit L'essentiel mit.

Die amerikanische Justiz verdächtigt Frank Schneider des Betrugs und der Geldwäsche in der «OneCoin-Affäre», einem auf Kryptowährung basierenden Fall. Schneider soll Tausende Personen betrogen und so mindestens 3,5 Milliarden Euro in seinen Besitz gebracht haben. In den USA würde Frank Schneider eine Haftstrafe von bis zu 40 Jahren drohen.

Schneider soll laut einem Beitrag von Radio 100,7 einen Komplizen in Luxemburg gehabt haben. Der Sender berichtet, dass ein luxemburgischer Steuerexperte beschuldigt wird, an der Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein, dass auch Investoren aus dem Großherzogtum Verluste durch Schneider erlitten haben und dass ein luxemburgischer Banker, Pitt Arens, als Geschäftsführer von OneCoin 11.500 Euro pro Monat bekommen hat.

(nm/L'essentiel)