«Stealthing» erfüllt Vergewaltigungs-​​Tatbestand

Wie viele Vorfälle es schon gegeben hat, ist unklar. Doch das Thema scheint dringlich genug, dass sich Gerichte in ganz Europa damit befassen: Wie ist in Fällen zu urteilen, in denen ein Mann beim Sex das Kondom ohne die Zustimmung seiner Partnerin entfernt? Diese als «Stealthing» bezeichnete Praxis des sexuellen Missbrauchs wurde erstmals 2017 in einer amerikanischen Studie beleuchtet. Seitdem haben mehrere Frauen vor den Gerichten ihrer Länder Klage eingereicht, um als Vergewaltigungsopfer anerkannt zu werden. Deutschland und Dänemark haben diesbezüglich bereits ihre Gesetzgebung geändert.

127 Anzeigen wegen Vergewaltigung



2020 wurden 127 Anzeigen wegen Vergewaltigung und fünf Anzeigen wegen versuchter Vergewaltigung bei den Justizbehörden in Luxemburg registriert. Dies geht aus der Antwort von Justizministerin Sam Tanson und Henri Kox, Minister für Innere Sicherheit, auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Demnach verhängte die Justiz in 21 Fällen ein Urteil wegen Vergewaltigung. 2019 waren es 155 Anzeigen wegen Vergewaltigung und vier wegen versuchter Vergewaltigung. 2019 kam es in 40 Fällen zu einer Verurteilung.

Ein Thema, das von der Abgeordneten Carole Hartmann in einer parlamentarischen Anfrage aufgegriffen wurde. «Das Phänomen ist den Diensten der großherzoglichen Polizei bekannt, insbesondere den spezialisierten Ermittlern des Kriminalpolizeidienstes», heißt es in der gemeinsamen Antwort der Ministerin für Justiz, Sam Tanson des Ministers für innere Sicherheit, Henri Kox. «In Ermangelung einer ordnungsgemäßen strafrechtlichen Qualifizierung», gebe es allerdings keine Statistiken zu diesem Thema.

Abwesenheit der Zustimmung

Auch wenn der Begriff im Strafgesetzbuch nicht vorkommt, wird die Praxis sanktioniert. Nicht zuletzt, weil das Fehlen der Zustimmung ein Tatbestandsmerkmal der Vergewaltigung im luxemburgischen Recht ist. «Folglich fallen alle Fälle von nicht-einvernehmlichem Sex seit der Reform von 2011 unter Artikel 375 des Strafgesetzbuches», erklären die Minister. Auch «Stealthing» falle in diese Kategorie, «vorausgesetzt, dass die Sexualpartner vor dem Geschlechtsverkehr vereinbart haben, dass dieser mit einem Kondom stattfinden würde». Die Beweispflicht liege hier bei der Staatsanwaltschaft.

Die Rechtsprechung in Luxemburg kennt einen solchen Fall: 2008 hatte die Strafkammer das Fehlen der Einwilligung bejaht, indem das Opfer eindeutig angegeben hatte, dass «ihre Einwilligung auf geschützte sexuelle Beziehungen beschränkt war». «Nachdem Y sich geweigert hatte, das Kondom zu benutzen, das das Mädchen ihm gereicht hatte, erklärte X, dass sie unter diesen Bedingungen nicht mehr bereit sei, mit ihm zu schlafen», heißt es im Urteil: «Dieser setzte sich über diese Weigerung hinweg und drang gegen ihren Willen in sie ein. Das Fehlen der Zustimmung von X wird daher festgestellt.»

«Stealthing» erfüllt aber nicht nur den Tatbestand der Vergewaltigung. Opfer können – wenn sie mit einer sexuell übertragbaren Krankheit infiziert wurden – auch Anzeige wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Körperverletzung erstatten, wenn der Täter wusste, dass er Träger der betreffenden Krankheit war.

(mc/L'essentiel)