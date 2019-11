Frontalcrash zwischen zwei Autos in Fels

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Schock an diesem Mittwochnachmittag saß tief, als zwei Autos am Ortseingang von Fels miteinander kollidierten. Die Wucht des Aufpralls war zwar stark, dennoch blieben beide Fahrer unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, die beiden am Unfall beteiligten Fahrer wollten allerdings nicht ins Krankenhaus. Für die Fahrzeuge ging der Crash eindeutiger aus: nicht mehr einsatzbereit.

(pp/L'essentiel)