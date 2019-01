Bis zu -​​7 Grad! MeteoLux warnt vor glatten Straßen

Auf Luxemburgs Straßen könnte es rutschig werden. Autofahrern wird daher geraten vor allem abends ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen.

Wie der staatliche Wetterdienst MeteoLux meldet, erwarten uns am Sonntag Sonnenschein und weitestgehend blauer Himmel bei Maximalwerten von -1 bis 1 Grad Celsius. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -5 Grad ab. An einigen Stellen kann es zu Glätte kommen.

Auch die neue Woche startet mit frostigen Temperaturen. So werden am Montag und Dienstag am Tag Werte von -1 bis 1 Grad Celsius erwartet. Am Abend und in der Nacht zeigt das Thermometer dann nur noch frostige -7 Grad an. Ab Dienstag ist an einigen Stellen auch mit leichtem Schneefall zu rechnen. Erst am Donnerstag sind wieder leicht mildere Temperaturen zu erwarten.

(L'essentiel)