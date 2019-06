Extrem-​​Hitzewelle rollt auf Luxemburg zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Großherzogtum steuert auf hochsommerliche Temperaturen zu. Während das Thermometer bei leichter Bewölkung am Samstag maximal 28 Grad anzeigt, dürfte die 30-Grad-Marke bereits am Sonntag geknackt werden. Zum Start in die neue Woche klettert das Quecksilber auf 33 Grad. Laut Météo Boulaide sind warme Luftmassen dafür verantwortlich, die aus Afrika über Mitteleuropa hinwegziehen.

Der Wetterdienst rechnet am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein mit Temperaturen jenseits der 35 Grad. Ihren Höhepunkt erreicht die Hitzewelle am Mittwoch: Dann sind örtlich sogar 38 Grad möglich. Besonders für Kinder, alte Menschen und körperlich hart Arbeitende stellen solche Temperaturen eine Gefahr für die Gesundheit dar.

Generell gilt: Viel Wasser, Saftschorlen oder Tee trinken und Mineralien zu sich nehmen, denn durch das Schwitzen verliert der Körper jede Menge Salz. Ruhe im Schatten, eine kühle Dusche oder eine Abkühlung der Unterarme oder Füße unter kaltem Wasser und nasse Haare können ebenfalls die Körpertemperatur senken und den Kreislauf auf Vordermann bringen. Wer unter starken Kreislaufproblemen leidet, sollte einen Arzt aufsuchen.

(sw/L'essentiel)