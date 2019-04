Adem-​​Mitarbeiter soll Geld veruntreut haben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Fall von Veruntreuung erschüttert die luxemburgische Arbeitsgentur (Adem). Die Regierung teilte am Mittwochnachmittag mit, dass in der Agentur für Arbeit eine Veruntreuung von Geldern gemeldet worden sei. Die Geldunterschlagung habe sich in den eigenen Reihen der Adem-Mitarbeiter ereignet.

Die Behörden seien am Mittwoch auf den Fall aufmerksam geworden, nachdem eine Beschwerde eingegangen war, heißt es seitens der Regierung. Die Staatsanwaltschaft habe sich der Sache bereits angenommen. Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP), hat bereits angekündigt, sich den Fragen der Abgeordneten des Arbeitsausschusses zu stellen.

Adem hat sich zu dem Fall bisher nicht geäußert.

(L'essentiel)