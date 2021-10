Staatseinnahmen in einem Jahr 20 Prozent gestiegen

Die Staatskassen sind wesentlich besser gefüllt als noch vor einem Jahr. Finanzminister Pierre Gramegna hat am Freitag, zwei Wochen vor der Vorlage des Haushaltsplans für 2022, ein Update zur finanziellen Situation des Großherzogtums gegeben. Wie der Minister in einer Mitteilung zitiert wird, befinden sich «die öffentlichen Finanzen Luxemburgs auf einem viel besseren Niveau». Das Land sei auf dem Weg zur Normalisierung, daher könne man «das nächste Haushaltsjahr mit mehr Gelassenheit und Zuversicht angehen kann».

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zu Ende August 2020 um 20,2 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Vor einem Jahr befand sich das Land in den kritischsten Phase der Corona-Krise. Die Verwaltung der direkten Steuern hat 6,5 Milliarden Euro eingenommen, 16,3 Prozent beziehungsweise 917 Millionen Euro mehr als noch vor einem Jahr und 6,2 Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Verwaltung für Registrierung, Domains und Mehrwertsteuer hat 4,6 Milliarden Euro eingenommen, also eine Milliarde mehr (+28,1 Prozent) als im Vorjahr und 17,5 Prozent mehr als im Jahr 2019.

Kraftstoffverkauf bricht ein

Der Anstieg der Einnahmen der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung (ADA) war mit +14,5 Prozent beziehungsweise 149 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr und +1,7 Prozent im Jahr 2019 weniger markant. Die ADA hat in den ersten acht Monaten des Jahres 1,2 Milliarden Euro eingenommen. Ein schwächerer Anstieg, der sich insbesondere durch einen geringeren Kraftstoffabsatz erklärt (-23 Prozent bei Diesel, -16 Prozent bei Benzin). Gründe hierfür seien die Telearbeit, die Covid-Maßnahmen und der Anstieg der Kraftstoffpreise.

Schaut man sich die Ausgaben an, hat die Zentralverwaltung 14,5 Milliarden Euro ausgezahlt, 2,3 Prozent weniger als 2020 und 15 Prozent mehr als 2019. Laut der Regierung sei dies ein Zeichen für eine «ehrgeizige Investitionspolitik». Dadurch wird das Defizit von 2,9 Milliarden Euro am 31. August 2020 auf 124 Millionen Euro sinken. Die Staatsverschuldung bleibt mit 17,9 Milliarden Euro beziehungsweise 25,9 Prozent des BIP stabil und gehört zu den niedrigsten in der Eurozone.

(jw/L'essentiel)