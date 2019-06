Nur wenige Schritte vom großherzoglichen Palast entfernt liegt die Rue du Marché-aux-Herbes, die an diesem Samstagabend voller feiernder Menschen sein wird. Am Nachmittag sitzen noch viele Familien und Touristen in den Cafés und entspannen bei Eis und alkoholfreien Getränken. Diese werden zu späterer Stunde an diesem Ort wohl gegen die alkoholischen Varianten ausgetauscht werden.

«Gerade sind wir ziemlich gut gelaunt und kommen allmählich in Partystimmung», sagt Mehdi von der peruanischen Bar Llama: «Allerdings ist es nötig, dass wir heute das Maximum an Einsatz zeigen. Der Nationalfeiertag ist für das Großherzogtum sehr wichtig, und wir müssen der großen Aufgabe gewachsen sein.»

Mehdi, der vor zehn Monaten aus Lyon ins Großherzogtum kam, feiert am Samstag zum ersten Mal in den Nationalfeiertag hinein. «Heute Abend werden unsere Bars gut besetzt sein – und wir werden versuchen, so viele Menschen wie möglich zu bedienen und für einen schönen Abend zu sorgen.» Hat Mehdi noch einen Tipp für Menschen, die wenn möglich die ganze Nacht durchfeiern wollen? «Seien Sie vorsichtig, nicht zu viel durcheinander zu trinken. Verdursten wird heute Abend niemand.»

(Frédéric Lambert/L’essentiel)