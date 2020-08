Verurteilter Mörder Kiesch in Spanien verhaftet

Seit Ende Oktober 2004 war Jean-Marc Sirichai Kiesch auf der Flucht. Diese endete nun mit seiner Festnahme in Spanien. In einer gemeinsamen Aktion spanischer und luxemburgischer Polizisten wurde der Gesuchte im spanischen Punta Umbria aufgespürt und verhaftet. Wie die Luxemburger Justiz am Dienstag mitteilt, fand die Zusammenarbeit im Rahmen der FAST-Intiative («Fugitive Active Search Teams») statt.

Damals war der verurteilte Mörder von einem Hafturlaub nicht ins Gefängnis zurückgekehrt. Seit dieser Zeit wurde Kiesch von Luxemburger Ermittlern international gesucht. 2016 wurde die Fahndung nach ihm auf der Website www.eumostwanted.eu online gefahndet. Die Fahnder erhofften sich so neue Hinweise auf den Aufenthaltsort, des Mannes mit thailändischen Wurzeln.

In Thailand wurde ebenfalls nach Kiesch gesucht, allerdings fanden sich hier keine Hinweise auf einen Aufenthalt des Mannes. Kiesch war am 26. Oktober 2000 vom Diekircher Strafgericht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht befand ihn wegen seiner Beteiligung an einem Mord und einer versuchten Brandstiftung im Januar 1999 schuldig. Ein Teil der Strafe war zur Bewährung ausgesetzt worden. Kiesch soll zur weiteren Verbüßung seiner Haftstrafe an das Großherzogtum ausgeliefert werden.

(L'essentiel)