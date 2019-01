Junge Luxemburger sind die zweitärmsten in Europa

Trauriger Platz auf dem Treppchen: Wie das europäische Statistikinstitut Eurostat am Dienstag mitteilt, sind junge Menschen und Berufseinsteiger in Luxemburg am zweithäufigsten in Europa von Armut bedroht. Eurostat bezieht sich damit auf Auswertungen aus dem Jahr 2017, Betroffene sind der Studie nach Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die berufstätig sind und dennoch von Armut bedroht.

Demnach belegt Luxemburg mit 20 Prozent den zweiten Platz im EU-Ranking hinter Rumänien (28,2 Prozent), gefolgt von Dänemark (19,1 Prozent) auf dem dritten Platz. Deutschland liegt mit 12,6 Prozent auf dem elften Platz, knapp über dem Mittelwert im europäischen Raum ( 11,9 Prozent). Frankreich befindet sich mit 10,6 Prozent sogar unter dem Mittel der Europäischen Union (11 Prozent).

Finnland (4,2 Prozent), Slowakei (3,8 Prozent) und Tschechien (1,5 Prozent) belegen im Ranking die letzten Plätze. Das Armutsrisiko unter jungen Berufstätigen ist in der EU seit einem gemittelten Spitzenwert im Jahr 2014 (12,9 Prozent) stetig gesunken, derzeit liegt es bei 11 Prozent. Das Risiko für alle Altersgruppen lag 2017 bei 9,4 Prozent und schwankt seit 2014 (9,5 Prozent) in diesem Bereich.

Laut Eurostat gilt jemand als von Armut bedroht, wenn sein verfügbares Einkommen weniger als 60 Prozent des gemittelten verfügbaren Einkommens nach Abzug der Sozialleistungen beträgt.

Junge Luxemburger sind am zweitstärksten von Armut bedroht

(L'essentiel)