Vögel setzen Luxair-​​Maschine außer Gefecht

Ein Boeing-Flugzeug der Fluggesellschaft Luxair ist am Sonntag mit einem Schwarm Vögel kollidiert. Die Maschine konnte in der Folge nicht im Verkehr eingesetzt werden. Sie wird momentan am Flughafen repariert. Wie das Unternehmen mitteilte, seien solche Vorfälle keine Seltenheit.

#INFO 1/2 Risk of flight disruption. One of our Boeings has suffered a bird strike and is currently out of service for repair, impacting the flight operation. Concerned flights are operated by replacement aircraft.

Der Zusammenstoß verursachte Verspätungen bei mehreren folgenden Flügen. Besonders die Passagiere, die die Linie von Luxemburg nach Dublin oder die Gegenrichtung nutzen möchten, müssen mit Verzögerungen rechnen. Davon betroffen sind nach Luxair-Angaben etwa 30 Personen am Findel und rund 60 in der irischen Hauptstadt.

#INFO 2/2 Affected by this situation out of our control, we will make every effort to minimize the inconvenience and to assist its customers in the best possible conditions. Please check flight information before departure on https://t.co/LSFM46KmjF or by phone +352 2456-1.