Polizeiwagen crasht in ein unbeteiligtes Auto

Am Montag gegen 16.20 Uhr ereignete sich auf der A7 eine Verfolgungsjagd, die wenige Minuten später auf der A1 ihr Ende fand. Dabei verunglückte ein Polizeiwagen am Eingang des Cent-Tunnels in der Nähe der Hauptstadt.

Angefangen hatte alles mit einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A7 Richtung Luxemburg. Ein Auto, wahrscheinlich ein BMW M2, der laut Polizei im Großherzogtum zugelassen ist, fuhr mit mehr als 170 Stundenkilometern durch den Tunnel Gouft in Richtung Luxemburg-Zentrum.

Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Fahrer die Haltezeichen der Beamten und raste an der Kontrolle vorbei. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, doch weder das Blaulicht noch die Sirene beeindruckten den Fahrer. Stattdessen bog dieser – weiterhin mit Vollgas – auf die A1 ab.

Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilte, habe der flüchtige Fahrer ein äußerst gefährliches Fahrverhalten an den Tag gelegt. Die Verfolgungsjagd ging weiter in Richtung Kreisverkehr Robert Schaffner (Irrgarten). Und dann passierte es: Die Polizeistreife konnte kurz vor dem Tunneleingang Cents die Kollision mit einem unbeteiligtem Autofahrer nicht mehr vermeiden und krachte in einen anderen Wagen. An beiden Wagen entstand erheblicher Sachschaden, hieß es. Personen wurden nicht verletzt.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen zum Fluchtwagen. Ersten Angaben zufolge handelt es sich um eine Sportlimousine, Typ BMW M2 in heller Farbe und mit luxemburgischem Kennzeichen. Zeugen, denen der Wagen aufgefallen ist oder Hinweise zum Fahrzeughalter haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter 113 zu melden. .

(L'essentiel)