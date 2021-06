Limpertsberg-​​Mieter muss Wohnung aufgeben

Der Vermieter geht als Sieger aus dem Prozess hervor: Der Mieter der Wohnung im Stadtteil Limpertsberg, der 2019 ein gerichtliches Verfahren eingeleitet hatte, um eine 40-prozentige Senkung seiner Miete zu erreichen, muss das Gebäude in zwei Monaten verlassen. Das hat das Gericht am Montag entschieden. Der Richter verkündete, dass die Kündigung des Mietvertrags vom Vermieter zum 1. März 2021 rechtens sei.

Der Mieter berief sich darauf, dass der Eigentümer der Wohnung im Oktober 2019 vor dem Mieterbeirat erklärt habe, dass die Wohnung in einem guten Zustand sei. Außerdem erinnerte er sich daran, dass ein Sachverständiger, der in seine Wohnung gekommen sei, um über das Mietminderungsbegehren zu entscheiden, festgestellt habe, dass die Wohnung «gut gepflegt und renoviert» sei. Die Anwältin des Vermieters erklärte ihrerseits, dass in der Wohnung seit 2010 keine Renovierung stattgefunden habe, und deshalb auf die Notwendigkeit hingewiesen habe, Heizkörper, Innentüren oder die Küche auszutauschen. Es habe ein schwerwiegender und berechtigter Grund für die Arbeiten vorgelegen.

Auf das Urteil angesprochen, merkte der Mieter an, dass «einige Bewohner sagen werden, Luxemburg sei das Mutterland der Vermieter und die Verdammnis der Mieter». Der Anwalt des Vermieters wollte sich nicht zum Urteil äußern.

(ol/L'essentiel)