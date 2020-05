Grenzgänger sind beeindruckt von Luxemburg

Hinter den Masken ist ein Gesichtsausdruck nur schwer erkennbar. Dennoch war am Donnerstag auf dem Park&Ride bei Steinfort sowohl bei französischen als auch bei belgischen Grenzgängern eine Mischung aus Wut und Freude spürbar. Der Parkplatz ist eine der Stationen an denen die Luxemburger Armee Schutzmasken an die Grenzgänger verteilt. Davon erhält jeder Grenzgänger vom Luxemburger Staat insgesamt 50 Stück.

«Es ist alles sehr gut organisiert. Man braucht nur den Brief zum Scannen vorzuzeigen und nicht einmal Schlange stehen», sagen die Grenzgänger Quentin und Eunice. Die beiden Belgier aus Arel sind erleichtert und freuen sich darüber, dass sie dafür nicht selber in die Tasche greifen müssen.

«Es läuft alles rund»

Drei Minuten: so schnell geht es, die 50 Masken am Drive-In abzuholen. «Es läuft alles rund», freut sich Fabienne Toussait, eine Pendlerin aus Virton. Sie bewundert die Effizienz, mit der die Soldaten die Masken austeilen. «Zumindest hat man den Eindruck, dass das Steuergeld in Luxemburg sinnvoll eingesetzt wird», fügt sie hinzu.

Auch Roger Dimonte, der im Redinger Lycée als Chefkoch arbeitet, staunt über den reibungslosen Ablauf der Verteilung. «In Frankreich sind wir nicht so organisiert», sagt er. Dort mangele es nicht nur an Geld, sondern an allem. Warum das so sei könne er sich selber nicht erklären.

«Ich schäme mich für mein Land»

Äußerst zufrieden ist auch Lydia Blimbe aus Longwy, die bei dem häuslichen Hilfs- und Pflegedienst Camille beschäftigt ist. «Wir haben sofort Masken bekommen und konnten damit sowohl uns, als auch unsere Patienten schützen. Luxemburg ist ein wunderbares Land», sagt sie.

Die Schnelligkeit, mit der die Masken verteilt werden sei besonders beeindruckend. Blimbe fühle sich in Luxemburg sicherer und besser unterstützt, als in ihrem eigenen Land. «Ich schäme mich für mein Land», sagt sie.

(fl/L'essentiel)