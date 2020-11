Diese Regeln gelten in der Großregion

Nicht nur in Luxemburg sondern auch in den übrigen Ländern der Großregion werden wieder mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet. Frankreich, Deutschland und Belgien reagieren unterschiedlich auf die steigenden Zahlen. So haben die Länder verschiedene Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, die für alle Bürger des Landes aber auch für Reisende aus Luxemburg gelten.

Die Grenzen innerhalb der europäischen Union sollen, anders als im Frühjahr geöffnet bleiben. Das hat der deutsche Außenminister in einem Zeitungsinterview am Sonntag noch einmal bekräftigt. Wir erklären, welche Maßnahmen in den einzelnen Ländern gelten und was Sie für Menschen mit Wohnsitz in Luxemburg bedeuten.

Frankreich

Frankreich hat für seine Bürger im Kampf gegen Corona eine strenge Ausgangssperre beschlossen, die seit Freitag, dem 30. Oktober, in Kraft ist. Außerdem mussten zahlreiche Geschäfte schließen, die für den Alltag nicht wesentliche Waren anbieten. Bei unseren Französischen Nachbarn sind Fahrten innerhalb des Landes nur aus zwingendem Grund erlaubt. Gleichzeitig gilt eine Homeoffice-Pflicht für alle Berufe, in denen das Arbeiten von Zuhause möglich ist. Auch wer Lebensmittel einkaufen möchte, muss dazu ein Formular ausfüllen. Menschen aus Luxemburg oder Deutschland, die ohne einen Grund beziehungsweise ohne das entsprechend ausgefüllte Formular von der französischen Polizei angetroffen werden, riskieren ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro.

Erlaubt sind außerdem Besuche bei der Familie nur dann, wenn ein zwingender familiärer Grund vorliegt. Wenn sie Angehörige in Frankreich haben, die ihre Pflege bedürfen, dürfen Sie diese selbstverständlich besuchen. Auch dazu müssen Sie allerdings das ausgefüllte Formular «Attestation de déplacement dérogatoire» mitführen um keine Geldstrafe zu riskieren. Damit sie ihre Kinder in eine französische Schule oder eine Betreuungseinrichtung in Frankreich fahren dürfen, gibt es ein eigenes Formular – «Justificatif de déplacement scolaire». Reisen innerhalb des Landes sind grundsätzlich allen Bürgern des Landes untersagt, damit sind auch Reisen zu eigenen Ferienhäuser verboten.

Die Maßnahmen gelten zunächst bis Ende November.

Belgien

In Belgien hat die Regierung angesichts der steigenden Corona-Zahlen ebenfalls strikte Maßnahmen beschlossen. Diese können in besonders betroffenen Regionen lokal sogar noch strenger ausfallen. In der Wallonie, der Hauptstadtregion Brüssel sowie in Flandern gelten derzeit diese strengeren Regeln.

Grundsätzlich sind in Belgien alle Restaurants und Cafés im November geschlossen. Restaurants dürfen allerdings bis 22 Uhr Essen zum abholen anbieten. Alle Geschäfte sind geöffnet, Nachtshops bis 22 Uhr abends ebenfalls. Allerdings darf nach 20 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Wochenmärkte sind generell erlaubt, Floh-und Weihnachtsmärkte sind jedoch untersagt. Homeoffice soll landesweit die Regel sein, wo dies möglich ist. Private Treffen sind auf vier Personen beschränkt, wobei Kinder unter 12 nicht mitzählen. Enger Kontakt ist nur mein einer Person erlaubt.

Wallonische Schulen schließen bis 13. November

In den stärker Betroffenen Regionen ist die vier Personen Regel außer Kraft. Hier darf nur eine haushaltsfremde Person eingeladen werden. Alleine Lebendes Menschen dürfen zwei Menschen treffen, allerdings nicht zur gleichen Zeit. Geschäfte die nicht notwendige Waren anbieten müssen schließen. Gleiches gilt für Friseure, Schönheitssalons und ähnliche Dienstleistungen. In der Wallonie gilt zudem eine Homeoffice-Pflicht. Feriendörfer und Campingplätze müssen ab dem 3. November geschlossen bleiben in der Region.

Auch für die Schulen in der Wallonie gelten besondere Regeln. Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen bleiben zunächst bis zum 13. November geschlossen. Ab dem 16. November sollen die Einrichtungen für die jüngeren Kinder ihren Präsenzbetrieb wieder aufnehmen. An den weiterführenden Schulen soll die erste Jahrgangstufe ebenfalls zum Präsenzunterricht zurückkehren, in den höheren Klassen ist eine Mischung aus Präsenz- und Fernlernen geplant.

Die Grenzen zwischen Luxemburg und Belgien sind derzeit offen. Gleichzeitig rät die belgische Regierung dringen von Reisen nach Luxemburg ab. Reisende aus Risikogebieten müssen ein Formular ausfüllen, in dem sie Auskunft über ihren Reiseverlauf geben müssen. Danach erhält der Reisende weiter Anweisungen. Wer sich nicht länger als 48 Stunden in Belgien aufhalten will, der ist von dieser Pflicht befreit. Andernfalls drohen sieben Tage Quarantäne.

Deutschland

Deutschland hat für seine Bürger ebenfalls Einschränkungen beschlossen. So müssen ab dem 2. November Restaurants, Cafés sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Restaurants dürfen im ganzen Monat November ausschließlich Essen zum Abholen anbieten. Die Zusammenkünfte im privaten Kreis gelten ebenfalls strengere Regeln, hier gilt eine Obergrenze von fünf Personen aus einem weiteren Haushalt oder dem engen familiären Umfeld. In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.

Hotels und andere Beherbergungsbetriebe dürfen nur Geschäftsreisenden ein Zimmer vermieten. Touristische Aufenthalte sind in fast allen deutschen Bundesländern untersagt. Für Einreisende aus Luxemburg gilt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland grundsätzlich eine Quarantänepflicht. Von dieser gibt es allerdings Ausnahmen: Ein negativer Corona-Test der nicht älter als 48 Stunden ist oder der Reisende nicht länger als 24 Stunden in einem der Nachbarländer bleiben möchte. Für Einkäufe bei unseren Nachbar gilt es jedoch zu beachten, dass in allen Geschäften Masken getragen werden müssen.

(hoc/mm/L'essentiel)