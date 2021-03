Luxemburger Wirte planen die Öffnung ihrer Terrassen

Auf der Place du Marché in Differdingen stellt Restaurantbesitzer Oliveira die Tische und Stühle auf die Terrasse, um sie gründlich abzuwischen. In der Rue Emile Mark wartet Marco, ein weiterer Gastronom, auf die Bestätigung der Genehmigung zur Öffnung der Außenbereiche, bevor er Waren bestellt.

Am Donnerstag sollen die Abgeordneten über das neue Gesetz abstimmen, einschließlich der Änderung bezüglich der Terrassen. «Für den Augenblick sieht das Szenario vor, am 7. April wie geplant wieder zu öffnen, allerdings ohne die Kundenkartei», bestätigt Mars Di Bartolomeo, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. «Aber wenn sich die gesundheitliche Situation bis dahin verschlechtert, können wir uns sehr schnell anpassen».

«So verlieren wir die Kunden, die zum Afterwork gekommen wären»

Das Gesetz, das bis zum 25. März gültig ist, definiert Terrassen als «im Freien und belüftete» Räume. Das macht der Branche Sorgen: «Ich habe beheizte Schirme und Decken, aber was sollen wir machen, wenn es regnet?», fragt Marco. «Es ist schade, dass wir nur bis 18 Uhr öffnen können, so verlieren wir die Kunden, die zum Afterwork gekommen wären», unterstreicht Oliveira. Also kalkulieren die Restaurantbesitzer sehr genau, ob sich eine Eröffnung lohnt.

Denn die beschränkten Öffnungszeiten sind nicht die einzige Schwierigkeit: «Wenn wir die Mitarbeiter arbeiten lassen, haben sie Anspruch auf ihr volles Gehalt, da der Nationale Gesundheitsfonds nur 80 Prozent abdeckt», bemerkt Marco. «Und es wird ein bisschen Geld einbringen, denn der Arbeitgeber muss immer noch die Kosten für die Mitarbeiter in Kurzarbeit bezahlen, und die Zuschüsse kommen zu spät», sagt Laurent, der ein Restaurant am Place du Brill in Esch/Alzette betreibt. Aber «lohnt es sich, einen Mitarbeiter aus der Arbeitslosigkeit zu holen und ihn zwei Stunden am Tag arbeiten zu lassen?», fragt sich Philippe, Partner eines Restaurants mit Bar und fügt seufzend hinzu: «Gleichzeitig wird es der Mannschaft gut tun, wieder in Schwung zu kommen. Die Situation zieht sich hin.»

(sg/jg/L'essentiel)