Fans bringen ein Stück Luxemburg nach Moskau

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg hat sich nicht für die Fußball-WM 2018 qualifiziert. Dennoch waren am Dienstagabend blau-weiß-rote Luxemburg-Flaggen im Luschniki-Stadion in Moskau zu sehen. Vier Luxemburger machten sich auf den Weg in die russische Hauptstadt, um sich das Spiel Frankreich gegen Dänemark live anzusehen. Jeremy Huot, Dominique Lalli, Vincent Reding und Thibaud Ghielmini kommen aus Frisingen, Syren und Sandweiler und brachten ein Stück Luxemburg nach Moskau.

«Die Atmosphäre hier ist toll. Alle feiern zusammen und die Leute sind sehr nett», freut sich Dominique. Der von der Stadt sehr begeistert ist. «Das Luschniki-Stadion ist wunderschön, ein Juwel. Und Moskau ist auch eine Stadt mit großartiger Architektur.»

Das Aufeinandertreffen von Frankreich und Dänemark hat den Fußballfans allerdings weniger gefallen. «Es war eines der schlechtesten Spiele, die wir je gesehen haben.» Das Spiel endete mit einem enttäuschend torlosen Unentschieden. Dennoch genießen Dominic und seine Begleiter die restliche Zeit in Russland. «Wir bleiben bis Freitagmorgen, um die Stadt zu erkunden und die WM-Atmosphäre zu genießen», sagt er.

(JW/L'essentiel)