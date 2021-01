Asselborn kontert Corona-​​Kritik aus dem Saarland

Der luxemburgische Außenminister hat am Mittwoch auf die heftige Kritik des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans an den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Großherzogtum reagiert. Hans hatte diese als «verantwortungslos» und die Entscheidung als «eine Belastung für die Großregion» bezeichnet. Das Büro des Premierministers wollte die Äußerungen des CDU-Politikers auf Nachfrage von L'essentiel nicht kommentieren und verwies am Mittwoch auf das Außenministerium von Jean Asselborn.

Der Außenminister versuchte die Wogen zu glätten: «Wir hatten nie die Absicht, die gemeinsame Solidarität aufzugeben», sagte Jean Asselborn und bestand darauf, jede der wichtigsten Maßnahmen zu begründen: Bezüglich der Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen erklärte Asselborn, dass dies eine Debatte sei, die überall geführt werde. «Wir hatten das Gefühl, dass wir durch eine Schließung viele Kinder verlieren würden, die dann die Schule abbrechen würden», sagte er und fügte hinzu: «Die Hotel- und Gastronomiebetriebe müssen geschlossen bleiben. Was die Geschäfte betrifft, so gelten dort strengere Regeln als anderswo.» Auch die Ausgangssperre bleibe bestehen.

« Die Behörden können jederzeit und sehr schnell reagieren »

Gleichzeitig verwies er auf die unterschiedliche Vorgehensweise im Sport. «Die Bundesliga wurde in dieser Saison im Gegensatz zur BGL-Liga nicht unterbrochen», erklärte er. Doch auch in Luxemburg könne der Ligabetrieb wieder aufgenommen werden, «nach sehr strikten Regeln». Er wies auch darauf hin, dass die Behörden bereit seien, «sehr schnell zu reagieren, zu jeder Zeit».

Dabei lag es Asselborn fern, Tobias Hans zu überrumpeln: Er wäre möglicherweise «nicht wirklich informiert» gewesen. Luxemburg sei immer offen für den Dialog mit dem Ausland gewesen. Er wolle aber die Situation nicht verschlimmern, um nicht «die gleiche Situation wie im Frühjahr» mit den Grenzschließungen zwischen den beiden Ländern zu erleben. «Wir wollen, dass die 50.000 deutschen Grenzpendler weiterhin kommen können. Es ist nicht unsere Intention, Deutsche in unsere Geschäfte zu locken.»

