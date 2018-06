Schüler spenden für benachteiligte Kinder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schülerinnen der katholischen Mädchenschule Ecole Privée Marie-Consolatrice (EPMC) haben insgesamt 5677 Euro für wohltätige Zwecke gespendet. Das Geld stammt aus Verkäufen des Weihnachtsmarkts, den die EPMC jährlich veranstaltet. Die Schülerinnen haben dafür eigens Produkte selbst hergestellt und verkauft.

Der Erlös kommt nun mehreren karitativen Projekten zugute. Laut einer Pressemitteilung der Schule werde ein Teil davon in «Classes passerelles und Ausbildungswerkstätten für junge Flüchtlinge und Migranten» fließen, außerdem in Sozialläden («Caritas Buttek») und in Ferienfreizeitprogramme.

«Wir möchten zeigen, dass wir als luxemburgische Schule auch Verantwortung übernehmen für diejenigen in Luxemburg, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen,» sagte Serge Lucas, Direktor der EPMC, bei der Überreichung des Schecks an Paul Galles von der Caritas Luxemburg. An der EPMC sind derzeit über 600 Schülerinnen aus dem Süden des Landes eingeschrieben. Sie werden dort unabhängig von ihrer Konfession unterrichtet.

(dix/L’essentiel)