Tod der 35-​​jährigen Suellen löst Welle der Teilnahme aus

Die Trauer ist tief, der Schmerz unergründlich. So sehr, dass selbst die riesige Welle der Unterstützung den plötzlichen und unerwarteten Verlust kaum lindern kann: Die gebürtige Brasilianerin Suellen Adan Silva Brotas war zum Zeitpunkt ihres Todes erst 35 Jahre alt, hatte keine bekannte Kranken-Vorgeschichte und war im sechsten Monat schwanger. Sie und ihr Mann erwarteten ihr drittes Kind – ein Mädchen.

Die seit 2017 in Luxemburg lebende Mutter und ihr ungeborenes Baby sind in der Nacht vom 28. auf den 29. März im Bett ihrer Wohnung in Esch/Alzette gestorben – an der Seite ihres Mannes Claudinei Brotas. Zwei Tage zuvor war die 35-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sammlungen und Unterstützungsaktionen häufen sich

Ihre Familie konnte sich ihren plötzlichen Tod auch am Montag noch nicht erklären. Eine Autopsie, auf deren Ergebnis die Familie wartet, soll Antworten bringen. Sie ging «im Schlaf», sagt ihre Schwägerin Rosy. Ihre einzigen Symptome seien Kopfschmerzen und Husten gewesen. Sie hätte normal geatmet, sodass es nach Angaben des Krankenhauses auch keinen Grund gegeben hat, sie einzuliefern. Eine Tragödie für ihren Mann, ihre Kinder Safira (15 Jahre) und Saul (5) sowie alle Angehörigen. Das Paar hatte sich vor 21 Jahren in Salvador de Bahia kennengelernt.

Seit dem Verlust ist die Familie aber nicht alleine. «Die Stadt Esch hat geholfen und es ermöglicht, dass sie in der Nähe ihrer Familie in Lallingen (heute) beigesetzt werden konnte. Das Bestattungsunternehmen hat geholfen, ebenso wie der Verein Omega90, der trauernde Familien unterstützt», sagt Rosy. Das Restaurant «Come à la maison», für das ihr Mann als Auslieferer arbeitet, bringt der Familie, die ein neues Zuhause sucht, täglich Mahlzeiten. Sammlungen und Unterstützungsaktionen häufen sich. Die Familie möchte, dass dieser Tod die am 6. April angekündigte Impfung von Schwangeren beschleunigt.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)