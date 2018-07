45 geile Momente vom Festival «Rock um Knuedler»

Die Hauptstadt bebte! Im Rahmen des 28. «Rock um Knuedler»-Festivals rockten am Samstag mehrere tausend Musikfans bei insgesamt 23 Gratis-Konzerten in der Hauptstadt.

Wie bereits im Vorjahr traten auch 2018 ausschließlich Bands aus Luxemburg auf. Zu den Headlinern zählten Dream Catcher, Lost in Pain, Versus You, Tuys oder Seed To Tree. Vor den drei Bühnen auf der Place Guillaume II, der Place de la Constitution und in der Rue du Saint-Esprit herrschte sommerliche Festival-Atmosphäre und Action pur bis spät in die Nacht.

