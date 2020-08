Lassen sich Henri und Maria Teresa in Biarritz nieder?

Großherzogin Maria Teresa hat bei einem Besuch im Südwesten Frankreichs bei einer Lokalzeitung ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Monarchin verriet, dass sich das großherzogliche Paar eine Stadtwohnung in Biarritz gekauft hat. Diese könnten sie und ihr Ehemann derzeit noch nicht in vollen Zügen genießen. «Wir haben nach wie vor zahlreiche Verpflichtungen in Luxemburg. Vor allem mein Mann hat derzeit viel Arbeit. Aber in ein paar Jahren, warum nicht», erklärte die Großherzogin.

Maria Teresa und Großherzog Henri nahmen am vergangenen Donnerstag an einer Vernissage im Atelier der befreundeten Schneiderin Anelore Prats in der südwestfranzösischen Stadt teil – ein Termin, den das großherzogliche Paar sehr genossen hat. Die Großherzogin erklärte gegenüber der Zeitung Sud Ouest, dass die Wohnung in Biarritz am Montag eingerichtet wurde. Das Paar lobte die baskische Region, wo die Großherzogin ihre Wurzeln hat, für ihre Gastfreundschaft.

«Die Menschen sind hier wirklich authentisch. Hier könnten mein Mann und ich ein normales Leben verbringen. Selbst wenn einige Leute uns auf der Straße erkennen, bleiben sie diskret», sagte die Großherzogin und ergänzte: «Biarritz ist so etwas wie unser geheimer Zufluchtsort.» Das großherzogliche Paar besuche die Region an der spanischen Grenze seit rund zwei Jahren.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)