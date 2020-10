Bahnhof Diekirch soll 400 P&R-​​Parkplätze kriegen

Das Projekt eines P&R-Parkplatz am Bahnhof Diekirch ist nach wie vor nicht vom Tisch, wie Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Antwort von André Bauler (DP) versicherte. «Das Projekt ist noch auf dem Reißbrett». Geplant ist ein P&R-Parkhaus «mit etwa 400 Plätzen», aber «das ursprüngliche Projekt wurde überarbeitet», um die Entwicklung des Bahnhofsgebäudes und des Busbahnhofs besser zu integrieren. Auch ein Bahnübergang soll entfernt werden.

Derzeit sind Machbarkeitsstudien «in Absprache zwischen den CFL, der Stadtverwaltung Diekirch und der Ponts et Chaussées» im Gange und in der Abschlussphase. Bausch nannte keinen Zeitplan, war sich aber darüber bewusst, dass Autofahrer und Bahnkunden in Diekirch in den letzten Jahren mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.

(L'essentiel)