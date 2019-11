«Das Mindesteinkommen ist zu niedrig»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«In Luxemburg müssen 60.000 Menschen Armut fürchten». Das geht aus einer Reportage des deutsch-französischen Senders ARTE hervor. «Luxemburg: Armut im Reichtum» berichtete in der vergangenen Woche über die Armutgefährdung im «reichen» Großherzogtum.

Ein Grund dafür seien die hohen Mieten. Außerdem liege der Anteil der Sozialwohnungen, nach Angaben der Journalistin Joana Hostein, «gerade Mal bei zwei Prozent». Im Interview mit dem luxemburgischen Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) stellte sich jedoch heraus, dass gegen die Preisexplosion (+ elf Prozent im zweiten Quartal 2019) nicht viel unternommen werden könne. Dennoch arbeitet der Minister «an einer Reform mit dem Ziel, mehr Grundstücke im öffentlichen Besitz für den Bau günstigeren Wohnungen zur Verfügung zu stellen». Bis 2050 soll der Anteil der Wohnungen mit moderaten Mieten auf 30 Prozent erhöht werden.

«2070,10 Euro Bruttomindesteinkommen ist zu niedrig»

Das in der Reportage illustrierte Leben von Sonia Néves wird als Beispiel angeführt. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern muss im Monat mit 3500 Euro klar kommen. «Mit drei Kindern gilt sie damit im teuren Luxemburg als armutsgefährdet», so Hostein. Zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob verkauft sie deshalb noch Schmuck an Privatleute. «In guten Monaten bringt ihr das 500 Euro mehr».

«Wie kommt es, dass das reiche Luxemburg im Hinblick auf die Armutsgefährdung zu den Spitzenreitern Europas gehört?» Die Antwort auf diese Frage liefert Robert Urbé, der bei der Caritas arbeitet und sich mit dieser Frage gut auskennt. «Das Mindesteinkommen (2071,10 Euro) in Luxemburg ist zu niedrig», sagt er. Außerdem seien die allermeisten Menschen, die in Armut leben, keine gebürtigen Luxemburger, sondern Gastarbeiter. «Aber die Gastarbeiter dürfen ja nicht wählen. Vermutlich finden es die Politiker deswegen nicht so dringend, etwas gegen die Armut zu tun, denn es bringt ihnen bei den Wahlen nichts», betont Urbé.

Am Ende der fünf-minütigen Reportage teilt Hostein noch ein paar Tipps mit, um die Armutsgefährdung direkt zu bekämpfen – unter anderem durch die Erhöhung des Mindestlohns und des Kindergelds, das seit 2006 eingefroren ist.

