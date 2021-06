Vermieter klagen über dreiste Masche

Marie ist Vermieterin und über das Verhalten einiger Mieter sehr verärgert: «Manche Leute mieten eine Wohnung und geben an, dass sie selbst dort wohnen. In Wirklichkeit vermieten sie die Wohnung weiter, ohne es mir zu sagen und machen so einen Gewinn.» Viele Mieter würden dazu die Plattform Airbnb nutzen, erklärt die Frau, die nach eigenen Angaben «ein paar Wohnungen in Bonneweg» besitzt.

Einer dieser Mieter sei in Sri Lanka ansässig. Von dort schließe er in seinem Namen Verträge mit seiner dortigen Adresse, erklärt Marie weiter. Die Menschen, die dann in der Wohnung wohnen würden, seien sich nicht bewusst, dass sie die Wohnung nicht vom wirklichen Eigentümer mieten. Marie ist sich sicher: «Viele Vermieter wissen nicht, wie es um ihre Immobilie steht.»

Oft im Mietvertrag vereinbart

Auf Nachfrage von L'essentiel erklärt das Ministerium für Wohnungsbau, dass Untervermietung grundsätzlich erlaubt sei. Das Gesetz stelle keine besonderen Bedingungen daran, heißt es weiter, jedoch stehe es dem Vermieter frei, im Mietvertrag die Untervermietung auszuschließen. Verstoße der Mieter dann gegen die Klausel im Vertrag, drohen ihm Sanktionen. Diese können bis hin zur fristlosen Kündigung reichen. Doch auch wenn der Vertrag nichts vorsehe, rät das Ministerium dazu, als Mieter vorab die Zustimmung des Vermieters zur Untermiete einzuholen. Dadurch könnten mögliche Sanktionen und Streit vermieden werden.

Für Rechtsstreitigkeiten in diesem Bereich ist in Luxemburg der Friedensrichter zuständig, da «keine strafrechtlichen Angelegenheiten vorliegen», erklärt ein Sprecher der Justizverwaltung. Weder die Justiz noch das Wohnungsbauministerium führen Statistiken zu solchen Fällen. Auch Haus- und Wohnungseigentümer haben es nicht immer einfach eine Untermiete zu entdecken. Anders bei Marie: «Meine Schwester wohnt in der gleichen Wohnanlage, daher merkt sie, wenn es einen Bewohnerwechsel gibt. Aber die Mieter wissen es nicht!»

(jg/L'essentiel)