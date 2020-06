Prinz Félix feiert seinen 36. Geburtstag

Der Großherzogliche Hof feiert an diesem Mittwoch einen Geburtstag. Prinz Félix wurde am 3. Juni 1984, also vor genau 36 Jahren, geboren. Er ist der zweite Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Er kam knapp drei Jahre nach seinem Bruder Guillaume zur Welt.

Prinz Félix lebt laut offizieller Website der Monarchie mit seiner Frau Claire und den beiden Kindern Amalia (5) und Liam (3) in Deutschland. Er besitzt aber auch ein Weingut im Département Var in Südfrankreich. Das Ehepaar produziert in der Provence seinen eigenen Wein auf dem Château «Les Crostes».