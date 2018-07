Bauarbeiten sorgen für Teilsperrung der A1

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am kommenden Wochenende wird die Deckschicht der A1 zwischen dem Autobahnkreuz Senningerberg und dem Autobahnkreuz Kirchberg in zwei Phasen erneuert. Daher werden vor allem am Freitag und Montag beim Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet.

Ab Freitag, dem 6. Juli ab 10 Uhr, wird der von Trier kommende Verkehr in der ersten Phase auf einer vier Meter breiten Spur auf dem Nothaltestreifen vom Autobahnkreuz Senningerberg zum Autobahnkreuz Kirchberg an den Bauarbeiten vorbei geleitet.

Die Umleitungen ab Freitagabend sind umfassender

Die zweite Bauphase beginnt Freitagabend ab 20 Uhr, für welche die A1 Richtung Gasperich zwischen dem Autobahnkreuz Senningerberg und dem Autobahnkreuz Kirchberg gesperrt wird. Auch die Auffahrten von der N1 in Richtung Gaspericher Kreuz, sowie die Auffahrten zum Kreuz Grunewald vom Autobahnkreuz Waldhof auf der A7 in Richtung Gaspericher Kreuz sind von der Sperrung betroffen.

Der von Trier kommende Verkehr auf der A1 und der Bundesstraße N1 zum Autobahnkreuz Kirchberg wird vom Autobahnkreuz Sennigerberg über die N1, N1A und N2A zum Autobahnkreuz Hamm umgeleitet. Der Verkehr vom Autobahnkreuz Waldhof auf der A7 und Richtung Gaspericher Kreuz auf der A1 wird vom Kreuz Grunewald über den Kreisverkehr Serra zum Autobahnkreuz Hamm umgeleitet.

Autofahrer sollten zusätzliche Zeit einplanen

Da die notwendigen Vorarbeiten für die Sperrung einige Stunden im Voraus beginnen, muss auch schon am Freitagmorgen mit Verkehrsstörungen gerechnet werden. Dementsprechend sollte man für die Strecke zusätzliche Zeit einplanen. Oder sie - falls möglich - großräumig umfahren.

Bis Montag, 9. Juli um 6 Uhr, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und der Verkehr wieder wie gewohnt fließen.

(L'essentiel)