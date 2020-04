Die Zahl der Covid-​​Patienten in den Kliniken sinkt

In Luxemburg waren die Krankenhauskapazitäten seit Beginn der Epidemie nicht annähernd ausgelastet. Das Großherzogtum verfügt über 2354 normale Krankenhausbetten, 200 Intensivbetten und 143 Beatmungsgeräte. Seit Beginn der Pandemie haben die Krankenhäuser des Landes am 4. April in der Spitze 190 Covid-19-Patienten in der Normalversorgung betreut. Am 3. April wurde mit 45 Patienten auf der Intensivstation der Höchststand gezählt. Diese Zahl ist seither insgesamt auf 138 Patienten auf der Normalstation und 33 Menschen auf der Intensivstation gesunken, laut den Zahlen die am Donnerstagabend mitgeteilt wurden.

Eine Zahl gibt Anlass für verhaltenen Optimismus: Der Saldo zwischen den Aufgenommenen und den Entlassenen. So haben seit 20 Tagen mehr Patienten die Kliniken des Landes nach einer Covid-19-Erkrankung verlassen können, als neu aufgenommen wurden. Die Kurven kreuzten sich zwischen dem 3. und 4. April, seither haben bis zu 34 Patienten am Tag die Klinik hinter sich gelassen. Im gleichen Zeitraum wurden zwischen 11 und 19 Personen neu aufgenommen.

«Offenheit und Transparenz»".

Diese Daten stammen aus dem Datensatz, den die Regierung Tag für Tag zusammenträgt, um eine zuverlässige statistische Grundlage für Entscheidungen in der Pandemie zu haben. Das Gesundheitsministerium teilte am Freitagmorgen mit, dass «im Rahmen des allgemeinen Ziels der Offenheit und Transparenz die Regierung ihren Datensatz in Bezug auf die Covid-19-Krise» in offener Form zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dass sie völlig öffentlich und frei von Rechten sind und dass jeder sie verwenden und nutzen kann.

Die täglich aktualisierten Daten geben die Anzahl der Krankenhauseinweisungen, Todesfälle, Tests, positiven Tests an... Sie können all diese Informationen herunterladen. Darüber hinaus hat das Gesundheitsministerium die Daten grafisch aufbereitet, die Grafiken können Sie hier einsehen.

(jw/L'essentiel)