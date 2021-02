Dritte Impfphase könnte in zwei Wochen starten

L'essentiel: Hinkt Luxemburg mit seiner Impfstrategie hinterher?

Luc Feller, Hoher Kommissar der nationalen Sicherheit und Co-Präsident der Covid-19-Krisenzelle: Was die Strategie angeht: Nein! In absoluten Zahlen könnte man das vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern so sehen. Manchmal ist bei diesen aber die zweite Dosis noch nicht fest eingeplant. Da können Lieferverzögerungen für große Probleme sorgen. Ich möchte den Leuten nicht sagen, dass sie die zweite Dosis nicht bekommen können.

Erfüllen die Hersteller die Erwartungen?

Wir erhielten im Dezember einen Zeitplan mit 80.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs bis Ende März. Das war enttäuschend im Vergleich zu dem, was wir in Bezug auf die der Europäischen Kommission zugesagten Lieferungen erwartet hatten. Es ist weniger als verhandelt, aber Pfizer hält seine Versprechen vom Dezember. Moderna hofft, die für das erste Quartal geplanten Stückzahlen einhalten zu können, ohne jedoch etwas Genaues sagen zu können. Bei AstraZeneca wurde die für Ende März versprochene Menge nach oben korrigiert, um 57.000 zu erreichen. Aber wir bleiben weiterhin vorsichtig.

AstraZeneca wird in Luxemburg ab dem 65. Lebensjahr nicht empfohlen.

Dies hängt mit den Daten zusammen, die der Europäischen Arzneimittelagentur zur Verfügung gestellt werden. Aber das kann sich ändern. Wenn wir über die 65-prozentige Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca sprechen, müssen wir auch die Tatsache berücksichtigen mit dem Impfstoff schwere und lang anhaltende Formen der Krankheit zu verhindern. Und das ist die Priorität: Einen Verlauf zu vermeiden, der ins Krankenhaus und dort möglicherweise auf die Intensivstation führt.

Die Strategie wird daher angepasst...

Die Strategie sieht eine Phase 2 für die über 75-Jährigen und besonders gefährdeten Personen vor. Sie muss aber an die Eigenschaften der Impfstoffe anpassbar sein. Wir müssen noch ein paar Leute aus der ersten Phase einladen. Ende der Woche werden wir die ersten Einladungen für die über 75-Jährigen und die am stärksten gefährdeten Personen (die mit Pfizer und Moderna geimpft werden) starten, und in zwei Wochen werden die ersten unter 65-Jährigen (Phase 3) eingeladen, um die Besonderheit des Impfstoffs von AstraZeneca zu berücksichtigen.

Wie sieht es mit den neuen Varianten aus?

Vorläufig sind die drei Impfstoffe bei den in Luxemburg vorhandenen Varianten wirksam. Aber in der Zukunft kann man nie wissen. Es liegt in der Natur eines Virus, dass es ständig mutiert. Jede Woche gibt es neue Mutationen, neue Formen.

Was ist, wenn die Impfstoffe nicht mehr wirksam sind?

Es liegt an den Herstellern, darauf zu reagieren. Aber dann wären wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Barrieremaßnahmen bleiben ohnehin notwendig, bis wir so etwas wie eine Herdenimmunität erreicht haben.

Sind Sie mit der Rückmeldung der Impf-Einladungen zufrieden?

Es gibt Bereiche, wo die Rückmeldung sehr gut ist. Beispielsweise bei Ärzten und Assistenten (66 Prozent), Fachkräften und Personal in Krankenhäusern, Bewohnern von Altenheimen (88 Prozent). Im Pflege- und Betreuungsbereich ist die Quote niedriger.

Wann werden ungefähr 50, 60 oder 70Prozent der Bevölkerung geimpft sein?

Eine verlässliche Vorhersage ist im Moment noch unmöglich, gerade im Hinblick auf die Impfstoff-Lieferungen.

(L'essentiel)