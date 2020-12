Kurzarbeit muss bis Mittwoch beantragt werden

Seit Samstag und vorerst bis zum 10. Januar sind im Großherzogtum verschärfte Maßnahmen in Kraft. Somit sind als «nicht lebensnotwendig» definierte Produkte vom Verkauf ausgeschlossen und auch Geschäfte wie Friseure oder Kosmetikstudios müssen geschlossen bleiben.

Aus diesem Grund teilt das Arbeitsministerium am Montagmorgen mit, dass sich betroffene Unternehmen beeilen müssen, um Kurzarbeit für die Monate Dezember und Januar zu beantragen. Die Anträge müssen bis einschließlich Mittwoch, den 30. Dezember, beim Konjunkturausschuss im Ministerium für Wirtschaft eingereicht werden. Die Frist gilt auch für Unternehmen, die von den am 15. November in Kraft getretenen Maßnahmen betroffen sind (wie Restaurants, Bars oder andere) und die noch nicht die erforderlichen Schritte unternommen haben.

Anfragen sollten auf MyGuichet.lu gestellt werden.

(L'essentiel)