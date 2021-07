Wohnmobilfahrer nutzen Sicherheits-​​Check der Polizei

Mit der Ferienzeit erwachen in Luxemburg auch die Wohnmobile und Wohnwagen aus ihrem Dornröschenschlaf. Weil diese auf den Straßen durchaus ein Sicherheitsrisiko darstellen können, hat die Polizei Ende vergangener Woche einen kostenlosen Sicherheits-Check in Bartringen organisiert. Hier bot sich Besitzern von Wohnmobilen und Wohnwagen die Gelegenheit ihre Fahrzeuge wiegen lassen, um zu überprüfen, ob sie auch die zulässige Last einhalten. Von den 39 kontrollierten Wohnmobilen und sieben Wohnwagen waren zehn überladen.

Die großherzogliche Polizei machte die Besitzer auf die Gefahren einer Überladung aufmerksam, zumal dies schnell der Fall sein kann, wenn Passagiere, Ausrüstung oder andere Elemente wie der Fahrradträger hinzukommen. Außerdem gaben die Beamten Tipps zur richtigen Sicherung der Ladung und erinnerten daran, dass Menschen und Tiere während der Fahrt auf ihrem Platz sein müssen. Der Automobil-Club Luxemburg (ACL) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein 40 Kilo schwerer Hund bei einem Unfall mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer zu einem zwei Tonnen schweren Projektil werden kann.

Der ACL erinnert auch daran, dass der Fahrer die Höhe, Breite und Länge seiner Anhängevorrichtung im Auge behalten muss, insbesondere um sein Überholmanöver richtig einzuschätzen. Die Höchstgeschwindigkeit für das Fahren eines Anhängers in Luxemburg beträgt 90 Stundenkilometer auf Autobahnen.

