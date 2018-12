5 Luxemburger Restaurants in der Weltspitze

Das Großherzogtum muss sich in Sachen Spitzengastronomie auch in diesem Jahr im internationalen Vergleich nicht verstecken: Gleich fünf Gaststätten in Luxemburg schafften beim französischen Restaurantführer «La Liste» den Sprung unter die 100 besten Adressen der Welt.

Am besten schnitt das Restaurant «Mosconi» in Luxemburg-Stadt mit einer Wertung von 92,75 Prozent ab. Dahinter folgen das «Ma langue sourit» in Mutfort (86 Prozent), das hauptstädtische «Clairefontaine» (84,5 Prozent), «La Distillerie» in Burglinster (81,75 Prozent) sowie das Restaurant «Lea Linster» in Frisingen (80,5 Prozent).

Auf Platz eins mit einer Wertung vom 99,75 Prozent stehen das «Guy Savoy» in Paris und das «Le Bernardin» in New York. Das «La Liste»-Ranking beruht auf einer Auswertung aus mehr als 400 weiteren Rastaurantführern aus aller Welt, Internetrezensionen der Gäste und Presseberichten.

(sw/L'essentiel)